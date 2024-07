Doctor Who 2024 – stagione 1 spiegazione del finale | Chi è la mamma di Ruby Sunday?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 10 luglio 2024)Who () –1,del: Chi è ladi? Dopo il selvaggio cliffhanger della scorsa settimana, ildidiWho, “Empire of Death”, risolve finalmente il mistero centrale che ha tenuto in ombra il Dottore (Ncuti Gatwa) e(Millie Gibson) per tutta la: chi è la madre die perché è così importante? Le risposte alle altre domande che hanno proliferato nella prima: da dove viene Sutekh (Gabriel Woolf)? Perché ci sono così tante Triadi di Susan (Susan Twist)? Come fa la signora Flood (Anita Dobson) a riconoscere un TARDIS? – sono più complicati di quanto si possa immaginare, e uno rimane stranamente senza risposta in vista della seconda. E c’è forse la domanda più importante di tutte: come fanno un Signore del Tempo e una ragazza umana a sconfiggere un nemico indomabile come il dio della morte? Da dove viene il Sutekh diWho? “Empire of Death” riprende proprio da dove si era interrotto “The Legend of“, con Sutekh il Distruttore, un antico essere alieno, che scatena il suo “dono di morte” sulla Terra: una gigantesca onda di sabbia che uccide tutto ciò che tocca.