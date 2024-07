Corruzione inchiesta Dolce vita di Avellino l’ex sindaco di sinistra Festa nella bufera | nuovo arresto e altre accuse

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Con un secondo filone della ben notasugli affidamenti al Comune di, denominata “” – e che ha suscitato notevole interesse pubblico – vededella città al centro di una delicata questione giudiziaria che in queste ore si aggiorna all’arrivo di una nuova tegola giudiziaria sulprimo cittadino Gianluca, e altra aria diche soffia da. Su, al cui nome dobbiamo anteporre diversi “ex” e qualche “già” – ex Pd poi sostenuto da liste civiche ambientaliste e di; ed ex primo cittadino già agli arresti domiciliari con ipotesi gravissime – è piombata una nuova misura cautelare nell’per” diperdiAlle indagini è seguito dunque un blitz di carabinieri e Guardia di finanza, che ha messo a segno6 misure cautelari emesse nell’ambito del secondo filone dell’coordinata dalla Procura diche ipotizza «plurime ipotesi di accordi corruttivi, intervenuti con tre imprenditori, destinatari della misura interdittiva del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione», scrive in una nota di cui dà conto l’Adnkronos il procuratore Domenico Airoma.