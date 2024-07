Chiara Ferragni tagga l’hotel che la ospita | il resort costretto a limitare i commenti sulla pagina social

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 10 luglio 2024)che la: illimita iLadelche hatoa Palma di Maiorca è stata costretta adopo che l’influencer avevatonelle sue stories Instagram. L’imprenditrice digitale, infatti, è volata in Spagna per partecipare all’addio al nubilato dell’amica Veronica Ferraro., già criticata per essersi fotografata a bordo di una compagnia low cost, ha pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram un’immagine delndo ile specificando che si trattava di una collaborazione. La foto, però, come spesso accaduto negli ultimi mesi si è rivelata un boomerang non tanto per l’influencer quanto per i canalidel