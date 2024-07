Cessione-Grifo summit a Pian di Massiano Santopadre incontra il Fondo 10 stadi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Giornate frenetiche adi. Le trattative per ladella società continuano. Da una parte i contatti con il gruppo di Claudio Sciurpa, dall’altra ilche si è tenuto ieri nella sede del Perugia tra il presidentee il10con la presenza di alcuni rappresentanti di Arena Curi che, contrariamente a qualche giorno fa, ora vorrebbero entrare nell’operazione. Il gruppo aveva presentato il progetto del nuovoo biancorosso che però non ha ancora ricevuto approvazione. Andiamo con ordine. Il presidentenella giornata di lunedì avrebbeto Claudio Sciurpa, tra i due sicuramente ci sono stati contatti, ma non ci sarebbero stati progressi perché non sarebbe cambiato nulla rispetto all’ultima offerta recapitata al presidente del Perugia, si tratterebbe ancora di una proposta di acquisto non vincolante.