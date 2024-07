Cessione Di Lorenzo il Napoli risponde | giornali poco informati la verità sul chiarimento

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ile Giovanni Dihanno chiarito le proprie divergenze. L’emergenza ‘capitano’ all’ombra del Vesuvio sembra essere risolta e con essa anche l’eventualità che il terzino azzurro possa essere ceduto come da volontà espressa tramite il proprio agente nelle scorse settimane. O almeno questo è quello che filtra dall’ambiente. “Il Calciolegge su alcuni organi di stampa che servirebbe ancora untra la società e Giovanni Di. Evidentemente, tali organi di stampa sono dis, poiché il ‘’ tra la società e il Capitano è avvenuto positivamente già da alcune settimane. È chiaro, quindi, che Diè e sarà ancora per molti anni il Capitano e perno centrale del Calcio“, scrive il club partenopeo in un post su X.