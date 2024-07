Calata Paita si parte Food arte ed eventi nel fronte a mare restituito alla città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024), ci siamo. Dopo ritardi burocratici e rallentamenti nell’allestimento delle aree demaniali concesse dall’Autorità portuale, la prossima settimana dovrebbe essere quella buona per l’apertura, inizialmente prevista a giugno. La data fissata – ma non ancora ufficializzata – è quella di giovedì 18 luglio, giorno in cui la società corsortile “La“ fondata dagli imprenditori che hanno vinto il bando lanciato dall’ente di via del Molo, si presenterà. I casottini sono già stati tutti ’impegnati’ e allestiti dalle aziende che hanno fatto richiesta. Tra le poche indiscrezioni che filtrano sugli imprenditori che gestiranno le piccole e colorate strutture, è certa la presenza di un noto ambulante di piazza Cavour, di una nota catena italiana delnon ancora presente in, ma anche di noto ristoratore italiano, di un’area dedicata alle eccellenze della gatronomia a spezzina: dai ravioli di Coregna ai muscoli ripieni, passando per le torte di verdura, tutte realizzate seguendo le antiche ricette del territorio.