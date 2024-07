Buchanan infortunio amaro che rinvia il suo primo ritiro con l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tajonha subito uncon il Canada e salterà i prossimi mesi di partite. La rottura della tibia gli costerà cara, salterà la sua prima vera stagione tra i grandi. MANCATI ESORDI – Tajonsalterà il suocon. La rottura della tibia impone uno stop che non tocca solamente l’estate, mao arco della stagione. Il giocatore si è fatto male con il Canada, ha subito una rottura della tibia durante gli allenamenti ed è stato costretto dopo poco tempo ad un’operazione per risolvere la situazione.vento è andato bene,però salterà i prossimi 4-5 mesi. Simone Inzaghi lo riavrà probabilmente a 2025 già iniziato, per questo motivo la dirigenza sta lavorando sul mercato per trovare un sostituto.