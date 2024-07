Biden davanti agli alleati Nato parole forti e voce salda

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Washington DC, 10 lug. (askanews) – (di Cristina Giuliano)e temi che ricordano la Guerra Fredda. Un intervento molto atteso quello odierno del presidente Usa Joealle celebrazioni per i 75 anni dell’Alleanza. Ha parlato senza esitazioni. Uno dei suoi discorsi meglio pronunciati negli ultimi tempi in base a quanto affermato desperti, che ricordano interventi precedenti di, come quello tenuto in Polonia ad esempio. Vladimir “Putin non vuole altro che soggiogare l’Ucraina”, ma “l’Ucraina può e sarà in grado di fermare Putin”, ha detto. Un messaggio mirato tanto a calmare chi ha sollevato dubbi su untroppo appan, dopo il dibattito con Donald Trump, sia glidellache temono un ritorno proprio di Trump alla Casa Bianca, con una possibile marcia indietro sui temi importanti.