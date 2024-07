Asaps 39 morti sulle strade nell’ultimo fine settimana

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTra venerdì 5 e domenica 7 luglio sono state 39 le vittimeitaliane per incidenti, numero in netto aumento rispetto alprecedente, quando furono 33. Lo rende noto l’, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, con sede a Forlì. La vittima più giovane una bambina di 3 anni, la più anziana una uomo di 92, dieci avevano meno di 35 anni. Continua la scia di sangue per i motociclisti, con 23 vittime; si aggiungono 12 automobilisti, 3 pedoni e un ciclista. Nel report sono stati inoltre considerati i decessi di un uomo di 66 anni e una donna di 90, rimasti feriti nel precedente. Quattro gli incidenti plurimortali, con 9 vittime, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 10 incidenti fatali e 19 sono stati quelli sustatali e provinciali.