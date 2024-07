Alcoltest gratuiti con la Cri Tre su 10 sono fuori legge

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non è un gioco anche se in palio c’è la vita propria e quella degli altri. Per molti "soffiare" nel boccaglio messo sotto il naso dai volontari della Croce Rossa Italiana è stato un momento divertente ma dietro l’operazione organizzata con molta attenzione c’è un messaggio prezioso, importantissimo che tutti dovremmo seguire. Ovvero che si può stare bene anche senza alzare troppo il gomito. Una delle conseguenze della Movida purtroppo è proprio l’abuso di alcol che annulla i freni, scatena comportamenti eccessivi, crea problemi e spesso provoca danni e lamentele. I dati emersi dall’indagine eseguita qualche mese fa dai giovani volontari della Cri nell’ambito dell’iniziativa "Saturday night live", il progetto di educazione alla sicurezza stradale della Croce Rossa della Spezia, hanno evidenziato che alzare il gomito tra i giovani è una moda.