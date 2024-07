Addio Lutto e dolore per Il Volo la terribile notizia dopo un incidente

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È un momento molto triste per la grande famiglia della musica italiana e anche per Il, ilha raggiunto Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone. I tre ‘tenorini’ hanno voluto esprimere il loro sincero sentimento di vicinanza alla famiglia della vittima, figura importante nella carriera di successo di questi ragazzi prodigio. La comunità dello spettacolo è stata colpita da un’immensa tristezza per la tragica scomparsa di Barbara Vitali, collaboratrice del noto manager e produttore discografico Michele Torpedine. La Vitali, 54 anni, è deceduta martedì 9 luglioessere rimasta coinvolta in unstradale avvenuto domenica 7 luglio. Nonostante i tentativi di salvarla, è spirata all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove era stata ricoverata in condizioni critiche.