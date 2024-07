A Roma la mafia c’è s’infiltra ovunque Ma a mancare sono i magistrati | l’allarme del procuratore capo Lo Voi a San Macuto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ac’è la, ma a. Lo ha spiegato oggi Francesco Lo Voi,della Capitale, durante la sua aduzione davanti alla commissione Anti. “Ae dintorni lac’è. Eravamo contenti quando Csm ci ha fatto omaggio di nove posti di sostituti che nonancora arrivati ma altri se ne stanno già andando. La Dda dovrebbe avere 24 sostituti ma non riusciamo ad averne più di 13 per un distretto che come confermano le cronache è impegnato a fronteggiare una situazione complessa”, ha detto ildell’ufficio inquirente capitolino, sentito insieme a Ilaria Calò, procuratrice aggiunta con delega alla Dda. Secondo Lo Voi ac’è “una situazione non semplice perché in forme varie la presenza di criminalità di tipo mafioso continua a farsi sentire in città, nei centri dell’area metropolitana e in altre provincie del Lazio con le caratteristiche delle mafie tradizionali come la, camorra e ‘ndrangheta”.