Wimbledon Djokovic risponde al pubblico che lo ha fischiato | Vi auguro buuuuonanotte – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) Non si è trattenuto Djoko durante il post partita a. Fresco di vittoria contro il danese Holger Rune, Novaknon le manda a dire alche, durante tutto il match ha tifato l’avversario fischiandolo di continuo. Il numero 2 del mondo ha approfittato dell’intervista in campo per polemizzare con chi gli ha «mancato di rispetto». «A tutti i tifosi che hanno mostrato rispetto e sono rimasti stasera, mando i miei ringraziamenti dal profondo del cuore. E a tutti coloro che hanno scelto di mancare di rispetto ai giocatori e in questo caso a me, dico ‘buuuuuonanotte’», dichiara. Una frase che il campione pronuncia imitando i fischi o meglio i “buuuu” che sentiva durante la partita. In un inglese impeccabile: «Have a gooooood night».