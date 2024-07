Tu Si Que Vales 2024 | Giulia Stabile c' è! Giovannino-Ferilli cambiano ruoli

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 9 luglio 2024) Come vi abbiamo anticipato qualche settimana fa, sono iniziate le registrazioni di Tu Si Que(QUI tutte le anticipazioni e le date). Dopo l'esperienza poco esaltante come «conduttrice» del programma al posto di Belen Rodriguez, chi ha preso parte alla prima registrazione tenutasi lunedì 8 luglioci ha confermati cheè stata confermata al fianco di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Nessuna modifica, dunque, sul fronte degli annunciatori dei concorrenti che di volta in volta vengono chiamati sul palco e giudicati dalla giuria che anche nella nuova edizione sarà composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, quest'ultima per il secondo anno consecutivo dopo aver preso il posto di Teo Mammucari (passato in Rai).