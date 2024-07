Tabellone Coppa Italia 2024 2025 | incroci e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) La Lega Serie A ha ufficializzato il regolamento per la Coppa Italia dei prossimi tre anni. Il format è confermato: 44 squadre al via con un turno preliminare, i trentaduesimi e i sedicesimi. E poi dagli ottavi di finale entreranno le prime otto del campionato. Cambia invece il posizionamento del seeding rispetto agli anni passati: infatti la testa di serie numero uno, in questo caso la Juventus come detentrice del titolo, agli ottavi di finale affronterà in linea teorica la sedicesima della Serie A (il Cagliari) e non più la nona come gli anni passati. Il seeding è stato ufficializzato il 5 luglio, quando la stagione 2023/24 è già ufficialmente terminata: eccolo di seguito.

Seeding Coppa Italia 2024/25:
1 Juventus
2 Inter
3 Milan
4 Atalanta
5 Bologna
6 Roma
7 Lazio
8 Fiorentina
9 Torino
10 Napoli
11 Genoa
12 Monza
13 Verona
14 Lecce
15 Udinese
16 Cagliari
17 Empoli
18 Parma
19 Como
20 Venezia
21 Frosinone
22 Sassuolo
23 Salernitana
24 Cremonese
25 Catanzaro
26 Palermo
27 Sampdoria
28 Brescia
29 Cosenza
30 Modena
31 Reggiana
32 Sudtirol
33 Pisa
34 Cittadella
35 Spezia
36 Bari
37 Cesena
38 Mantova
39 Juve Stabia
40 Carrarese
41 Padova
42 Torres
43 Avellino
44 Catania