Strepitosi Azzurrini agli Europei Juniores di Nuoto | l’Italia vince il Medagliere con 25 allori

(Di martedì 9 luglio 2024) Vilnius, 9 luglio 2024 – E’ una splendida Italia quella cheil Mederedi. I Giovani Atleti di Marco Menchinelli conquistano 25 mede con 13 ori, 6 argenti e 9 bronzi in bacheca. La competizione si è svolta a Vilnius, in Lituania dal 2 al 7 luglio. Le mede vinte, le Classifiche e gliprotagonisti – Fonte feder.it MEDE DELORI (13) – 4×100 stile libero F con Chiara Sama (56?27 pp), Sara Curtis (54?74), Cristiana Stevanato (55?12) e Caterina Santambrogio 54?99 in 3’41?12 – 4×100 stile libero M con Gabriele Valente (50?28 pp), Carlos D’Ambrosio (48?48), Mirko Chiaversoli (49?07) e Lorenzo Ballarati (49?21) in 3’17?04 – Sara Curtis nei 50 dorso in 27?94 RIC – 4×100 stile libero mista con Carlos D’Ambrosio (49?12), Lorenzo Ballarati (48?96), Cristiana Stevanato (55?52) e Sara Curtis (54?74) in 3’28?34 CR – Sara Curtis nei 50 stile libero in 24?68 – Daniele Momoni nei 100 farfalla in 52?20 pp – Lorenzo Ballarati nei 50 stile libero in 22?20 pp – Sara Curtis nei 100 stile libero in 54?22 pp RIC – 4×200 stile libero M con Alessandro Ragaini (1’47?26), Filippo Bertoni (1’49?36), Gabriele Valente (1’49?05) e Carlos D’Ambrosio (1’46?48) in 7’12?15 CR – Daniele Del Signore nei 100 dorso in 54?68 – Alessandro Ragaini nei 400 stile libero in 3’47?96 – 4×100 mista F con Benedetta Boscaro (1’03?44), Irene Mati (1’08?76), Caterina Santambrogio (58?60) e Sara Curtis (53?68) in 4’04?48 – 4×100 mista M con Daniele Del Signore (54?56 pp), Lorenzo Fuschini (1’02?55), Daniele Momoni (51?89), Carlos D’Ambrosio (48?13) in 3’37?13 ARGENTI (9) – Daniele Del Signore nei 50 dorso in 25?34 – Emma Giannelli nei 1500 stile libero in 16’17?19 pp – Caterina Santambrogio nei 100 farfalla in 59?11 pp – 4×200 stile libero F con Chiara Sama (2?02?62 pp), Bianca Nannucci (2’00?52), Ludovica Terlizzi (2’01?03) e Lucrezia Domina (1’59?54) in 8’01?71 – Daniele Del Signore nei 200 dorso in 1’58?81 pp – Domenico De Gregorio nei 400 misti in 4’21?02 pp – 4×100 mista mixed con Daniele Del Signore (54?83), Irene Mati (1’09?08), Daniele Momoni (51?64), Sara Curtis (54?40) in 3’49?95 – Daniele Momoni nei 50 farfalla in 23?54 pp – Lucrezia Domina nei 400 stile libero in 4’11?01 pp BRONZO (3) – Emma Giannelli negli 800 stile libero in 8’33?83 pp – Giulia Pascareanu nei 200 misti in 2’14?37 pp – Carlos D’Ambrosio nei 100 stile libero in 48?99 pp TOP 5 DEL MEDERE PER NAZIONI (19 nazioni a meda) 1.