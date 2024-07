Sinner cade a Wimbledon contro Medvedev | allungo rimonta malore ritorno e poi il k o Ora i Giochi per cancellare l’amaro in bocca

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Una sconfitta che lasciain. Jannikcede nei quarti di finale didal russo Daniil(numero 5 del mondo), con il punteggio 6-7 6-4 7-6 2-6 6-3. L’eliminazione del numero 1 del mondo è arrivata dopo aver vinto il primo set, e su cui pesa il crollo fisico che l’azzurro ha avuto nel terzo.eguaglia meritatamente il risultato di un anno fa, mettendo in mostra una delle sue migliori versioni. Adesso attende uno tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul. L’obiettivo alla vigilia di questi Championships era la semifinale, ma non si può parlare di una vera e propria delusione. Non alla luce di quello che è capitato nel terzo set, con l’azzurro in preda a dei capogiro che lo hanno costretto a chiedere l’intervento del medico e del fisioterapista.