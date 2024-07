' Sequestra e violenta' donna conosciuta sui social arrestato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Avrebbe abusato a più riprese di una 33ennetramitee poi, con l'aiuto di un complice, avrebbe tentato di estorcerle denaro. Per questo un 31enne è statodai carabinieri di Montecatini. L'uomo, di origine marocchina, richiedente protezione internazionale, aveva concordato con la vittima, una connazionale 33enne, di trascorrere assieme una serata. Dopo aver consumato insieme droga le violenze nell'abitazione del 31enne, nel Pistoiese, da dove allasarebbe stato impedito di uscire. La 33enne è poi fuggita il giorno dopo quando è stata portata dal presunto complice, un 35enne italiano, a prelevare soldi al bancomat per pagare, secondo quanto spiegato dagli investigatori, il corrispettivo della droga consumata. Una volta per strada però è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto in un bar.