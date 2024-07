Sanità pazienti sempre più protagonisti | nasce la ' Patient Association Academy'

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - Johnson & Johnson Innovative Medicine presenta la '', un modello di collaborazione tra le associazionie le organizzazioni civiche operanti in diverse aree terapeutiche. Il progetto è stato illustrato oggi, in Regione Lombardia, nel corso dell'evento 'Il nuovo ruolo delle associazioniin ambito salute:la'. L'iniziativa - riporta una nota - si propone di accompagnare le associazionie le organizzazioni civiche in un percorso di rafforzamento delle competenze e di consapevolezza che le rendapiù strategiche e determinanti nella definizione delle politiche sanitarie, dotandole di conoscenze tecniche e strumenti in linea con lo scenario attuale.