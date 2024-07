Salute | maschio o femmina? 36% adolescenti non si riconosce in un genere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug. (Adnkronos) -, non mi identifico. A scegliere la terza opzione il 3,6% del vasto campione diche ha partecipato all'ampia indagine nazionale sugli stili di vita dei teenager che vivono in Italia, edizione 2024, realizzata da Laboratorio adolescenza e Istituto di ricerca Iard con il supporto operativo di Mediatyche Srl, su 3.427 studenti tra i 13 e i 19 anni, rappresentativi del territorio nazionale. L'inserimento dell'opzione 'non mi identifico' nelle risposte sull'appartenenza dipreviste dall'indagine è stata "una richiesta - spiegano gli autori dello studio - che ci è stata avanzata, attraverso i loro insegnanti, dagli stessi ragazzi, ma che per le rilevazioni dello scorso anno non avevamo accolto, scoraggiati da qualche dirigente scolastico che temeva 'reazioni' da parte dei sempre più invadenti genitori.