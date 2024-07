Promozione prima e seconda categoria Il Casalguidi raddoppia con Cortonesi e Frosini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) La nuova stagione ha ufficialmente preso il via pocodi una settimana fa, anche se mancano ancora diverse settimane per arrivare al rientro in campo. E per le formazioni di Pistoia e provincia è tempo di focalizzarsi ulteriormente sul mercato. Fra le più attive, c’è indubbiamente il: la dirigenza vuole regalare a coach Benesperi un organico ulteriormente rafforzato per un campionato di vertice e gli ultimi volti nuovi sono quelli di due ventiquattrenni. Da un lato c’è il centrocampista Edoardo, reduce dall’esperienza al Quarrata dopo aver respirato l’aria della Serie D ai tempi del Jolly Montemurlo. Dall’altro il difensore Lorenzo, che arriva direttamente dal futsal: nella scorsa annata era impegnato nella Serie A2 di calcio a 5 fra le fila della Nuova Comauto Pistoia.