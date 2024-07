Orsato bocciato da Rosetti | niente finale dell’Europeo dovrà dimettersi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 9 luglio 2024) Danieleè stato scartato dalla UEFA e non potrà arbitrare ladi Euro 2024: il direttore di gara oraSi è concluso anche l’Europeo di Daniele. L’arbitro italiano aveva diretto il quarto ditra Inghilterra e Svizzera, vinto dalla Nazionale inglese ai calci di rigore. Le designazioni arbitrali dihanno assegnato a Zwayer – una decisione a sorpresa, c’è da dirlo – la partita tra Inghilterra e Olanda, mentre lo sloveno Vincic dirigerà il match tra Spagna e Francia. L’esclusione dalle semifinali, dunque, aveva fatto credere chepotesse essere il favorito per la direzione delladi Euro 2024, ma così non è stato. E infatti, Danieleè stato sostanzialmentedae ha già fatto ritorno in Italia.