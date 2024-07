Ora sta con quello dell’Isola dei Famosi Nina Moric il nuovo fidanzato è l’ex naufrago dell’ultima edizione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 luglio 2024), che fine ha fatto? Già da un po’ di tempo non si vede più molto in tv, ma su social e soprattutto cronache rosa il suo nome è sempre presente. Ultimamente, per esempio, la modella croata ha attaccato la sua ex suocera Gabriella mostrando delle chat private. “E tu saresti una madre? Non sei degna di un ragazzo perbene come Carlos”, il messaggio sotto una foto in cui indossava un corpetto attillato oltre a dei mini short di colore nero. E poi, senza nominare apertamente la mamma di Fabrizio Corona,ha poi commentato: “Non incolpare mai nessuno nella tua vita. Le brave persone ti danno la felicità. Le persone che dormono ti danno esperienza. Le persone peggiori ti danno una lezione e le persone migliori ti regalano ricordi”.