Nicolas Cage confessa | Ecco i film che vorrei fare prima di ritirarmi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 9 luglio 2024) La star premio Oscar ha svelato i tipi diin cui vorrebbe lavoraredi dire addio al cinema.non ha intenzione di rimanere per parecchi anni sul grande schermo e ha svelato qualivorrebbe realizzaredi abbandonare definitivamente il mondo della recitazione. L'attore premio Oscar è uno dei più prolifici interpreti di Hollywood. Intervistato da The New Yorker,è tornato di recente sull'argomento, cercando di far luce sulle scelte che vorrebbe compiere in futuro per una degna conclusione di una carriera così lunga e ricca diche hanno contribuito a renderlo famoso nel mondo. Le prossime scelte "Voglio vedere persone che affrontano le loro difficoltà, le loro vittorie, e relazionarmici o trovare .