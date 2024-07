Morto attore polacco Jerzy Stuhr

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 9 luglio 2024) 14.35 E'l'. Aveva 77 anni. Tra i più popolari e versatili, lavorò con i maggiori registi suoi connazionali,come Wajda,Zanussi e Kieslowsky. In Italia ha lavorato con Nanni Moretti, in "Habemus Papam","Il caimano"e"Il sol dell'avvenire".E' stato anche regista. Cresciuto al teatro Stary di Cracovia, ha alternato l'attività teatrale a quella accademica,come rettore dell'Accademia teatrale di Cracovia, incarico che ha ricoperto per due mandati.