Maria De Filippi prende una decisione importante per Tu sì que vales | nessun ripensamento su Belen

(Di martedì 9 luglio 2024) Cosa succede a Tu sì queDeè già al lavoro per la nuova edizione del programma e nel frattempo si gode il successo dell’ultima stagione di Temptation Island. Nelle ultime ore, infatti, la trasmissione di Canale 5 ha avuto la sua prima registrazione: Tu sì quetornerà a settembre e il cast è stato riconfermato.Rodriguez non è presente, come già emerso nelle ultime settimane. Sulle poltrone dei giurati abbiamo ritrovato Gerry Scotti,De, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto. Sabrina Ferilli è tornata invece a occupare il ruolo di giurata popolare. Ancora, poi, a Tu sì queè tornato anche Giovannino, che quindi sarà parte della trasmissione anche nella stagione che vedrà ufficialmente la luce dal prossimo settembre.