LIVE Paolini-Navarro Wimbledon 2024 in DIRETTA | si inizia con l’americana al servizio

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-MEDVEDEV DALLE 14.30 19:03 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via all’incontro conal. 19:00 Accolte dall’applauso del pubblico del Campo Centrale escono dagli spogliatoi JasmineEmma. 18:56 Ancora qualche istante di attesa prima dell’ingresso in campo delle due giocatrici. 18:54 La vincente del match troverà giovedì in semifinale la croata Donna Vekic, brava a rimontare un set di svantaggio contro la neozelandese Lulu Sun. 18:49 Quello che andremo a commentare sarà il quarto confronto diretto tra le due, con la statunitense avanti per 3-0. Jasmine soffre l’avversaria odierna, ma negli ultimi 12 mesi ha fatto passi da gigante.