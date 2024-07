LIVE Paolini-Navarro 6-2 2-1 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurra cancella con autorità due palle break

Leggi tutta la notizia su oasport

15-30 Anche la palla corta di dritto nel bagaglio del. 15-15 Peccato. Scappa via il dritto inside in della toscana. 0-15 Difesa sulla riga e contrattacco vincente con il dritto inside out. Alè Jasmine! 2-1 Game. Scappa via il dritto di. AD-40 Servizio e dritto lungolinea vincente del. Palla del 2-1. 40-40 Demi-volèe di rovescio spaziale di Jasmine. Altra parità. 40-AD Palla. Risposta di dritto vincente della statunitense. 40-40 Regalo della statunitense, che manda out il rovescio dal centro. 30-40 Palla. Risposta di dritto aggressiva dell'americana. 30-30 Brava Jasmine nel contenere le accelerazioni dell'avversaria e pungerla con il dritto in contropiede.