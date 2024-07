La latitanza di Bozzoli | Ripreso dalle telecamere il 30 giugno era a Marbella I video nell’hotel spagnolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Giacomoera sicuramente a, in Spagna, il 30. La polizia spagnola è in possesso (e lo ha riferito agli inquirenti italiani) di due fotogrammi del sistema disorveglianza del resort Hard Rock di. In uno, berrettino bianco, camicia hawaiana, pinocchietti, appare all’interno dell’hotel, con accanto il figlioletto, che saltella. Nell’altro frame, la compagna Antonella Colossi e il bambino sono davanti al bancone. Questo conferma la testimonianza dell’addetta alla reception del resort che ha detto di avere riconosciuto Giacomo tra i clienti. Viene così sgombrato il campo dall’ipotesi che qualcuno potessi essersi sostituito all’imprenditore. Il documento (la carta d’identità) di Giacomoè stato registrato lo stesso 30, il giorno prima della sentenza che ha reso definitiva la condanna all’ergastolo del 39enne per l’omicidio dello zio Mario, la sera dell’8 ottobre del 2015 nella fonderia di famiglia, a Marcheno, e la distruzione del suo cadavere.