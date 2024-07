Inzaghi alle firme! L’Inter rinnova il tecnico | vince una linea ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Simoneè prontocon. Tutto fatto sul rinnovo di contratto, prevalsa una: quella societaria.– Al terzo incontro è scattata la definitiva fumata bianca. A oreannuncerà il rinnovo di Simone, che si prepara a firmare un rinnovo fino al 2026 e a 6,5 milioni di euro a stagione. Ottimismo per la chiusura e l’ufficialità ancor prima dell’avvio del ritiro precampionato, in programma sabato 13 luglio. Il tutto si potrebbe annunciare già venerdì 12, quantoe presidente Beppe Marotta parleranno davanti ai cronisti per presentare la nuova stagione dei nerazzurri. Ha prevalso laferma e chiara della società:il suo matrimonio. Inter e: al terzo incontro fatto strike! TRE –è stata sempre ferma e chiara nelle sue scelte e nelle sue idee.