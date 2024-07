Il Diavolo veste Prada sequel in lavorazione con Meryl Streep

Leggi tutta la notizia su nerdpool

Secondo quanto riportato da Puck, i Disney's 20th Century Studios starebbero sviluppando un seguito, in ritardo rispetto alla moda, del film Il Diavolo Veste Prada del 2006. Meryl Streep, che ha interpretato la direttrice della rivista Runway Miranda Priestly al fianco di Anne Hathaway ed Emily Blunt, dovrebbe riprendere il suo ruolo di diva diabolica che "ora si trova ad affrontare la realtà distopica del business delle riviste dopo gli anni '80". Non è tutto. Aline Brosh McKenna, la sceneggiatrice nominata ai WGA Award che ha scritto il primo film tratto dal romanzo di Lauren Weisberger del 2003, è in trattative per scrivere il sequel, che arriverà decenni dopo. Anche la produttrice originale Wendy Finerman è a bordo del progetto per il sequel 2, ancora senza titolo.