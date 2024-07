Hot Snack BBQ ritirato dal mercato per rischio Listeria problemi per l’azienda | i lotti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 9 luglio 2024) Non c’è pace perAlba Tramezzini che dopo essere stata oggetto di un maxi ritiro è ora alle prese con un nuovo problema per alcuni suoi prodotti. Il Ministero della Salute, infatti, nel suo monitoraggio degli alimenti presenti nei supermercati ha segnalato il possibiledi presenza diin un prodotto deldi Faggiano, in provincia di Taranto, invitando chi l’ha acquistato a non mangiarlo o consumarlo per evitare rischi d’infezione. Iinteressati dal richiamo A essere oggetto di richiamo da parte del Ministero della Salute è l’HotBBQ, un burger venduto in diversi supermercati d’Italia. Si tratta di un panino con hamburger, bacon croccante, formaggio e salsa BBQ che è pronto in soli 2 minuti in microonde, un soffice panino facile da preparare e subito pronto da essere mangiato.