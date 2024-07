Guida TV Sky Cinema e NOW | Mean Girls Martedi 9 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Alle 21:15 su SkyUno HD, canale 301, c'è "La figlia del prigioniero". Questo dramma commovente narra la storia di un uomo che cerca redenzione e lotta per riconciliarsi con la sua famiglia, tentando di proteggerli da un passato violento che minaccia di distruggerli. Su SkyDue HD, alle 21:15 sul canale 302, puoi vedere "Blow". Johnny Depp interpreta George Jung in questa avvincente storia vera ambientata negli anni '70. Jung diventa una figura chiave nel traffico di cocaina negli Stati Uniti, lavorando per il cartello di Pablo Escobar. Il film offre uno sguardo crudo e realistico sul mondo del narcotraffico e sulle sue conseguenze.