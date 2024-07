Futurama 12 | ecco il primo trailer della nuova stagione c’è anche la data d’uscita

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 9 luglio 2024) La Planet Express riapre i battenti, pronta a consegnare ai fan la dodicesimadiche sbarcherà in esclusiva su Disney+ con un episodio a settimana a partire dal 29 Luglio. La notizia arriva da IGN che condivide ilufficialeserie d’animazione cult dei primi anni 2000,, ritornata sugli schermi lo scorso anno, con l’undicesima, a distanza di dieci anni dell’ultimo commovente episodio. I personaggi non hanno bisogno di presentazioni, è presente ogni dipendentePlanet Express, quindi rivedremo Fry, Leela, Bender etutti quelli che sono i personaggi secondari, ma non meno importanti ed esilaranti,serie. Nel casovoi, come il protagonista, vi fosse svegliati nel futuro dopo un sonno criogenico e non conosciate la trama dive la raccontiamo noi, al centronarrazione c’è Fry, un consegna pizzeNew York del 1999 che cade accidentalmente in una cella criogenica che lo congela fino a farlo risvegliare nel 3000, dove farà amicizia con il robot Bender, avrà una storia d’amore con la ciclope Leela e vivrà un sacco di esilaranti e commoventi avventure con tutti i personaggiserie, durante le loro missioni lavorative per la Planet Express, un’azienda di consegne che appartiene ad un discendente del protagonista.