Florence Dance Festival la Bohème di Marga Nativo accende Santa Maria Novella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Firenze, 9 luglio 2024 - Una storia senza tempo e senza parole. L'amore tra il poeta Rodolfo e la fragile Mimì, la prematura morte di lei, la vita bohémien dei protagonisti: ladi Giacomo Puccini è un dramma che non ha mai smesso di emozionare il pubblico di intere generazioni, come sa benissimo, già prima ballerina étoile del Teatro Comunale di Firenze dal 1966 al 1987, ed oggi direttrice artistica insieme a Keith Ferrone della trentacinquesima edizione del. Nata dalla disfida tra lo stesso Puccini e Ruggero Leoncavallo, l'opera - divisa in quattro quadri - si ispira al romanzo di Henry Murger "Scene della vita di", e venne rappresentata per la prima volta su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica nel 1896, al Teatro Regio di Torino.