Filippo Turetta il messaggio a Giulia Cecchettin 9 mesi prima del delitto | O ci laureiamo insieme o la vita è finita

(Di martedì 9 luglio 2024) Venezia, 9 luglio 2024 – Sin dall’efferato femminicidio di, perpetrato l’11 novembre 2023, si ipotizza che la data delnon sia stata un caso: di lì a pochi giorni, la 22enne di Vigonovo si sarebbe laureata. E da quanto emerge dai messaggi Whatsapp scambiati con l’ex fidanzata,nutriva un’“ossessiva pretesa” di laurearsia lei. "Mettiti in testa che o cio laper entrambi”, scriveva a febbraio, novedi uccidere. Ilagli altri recuperati dal cloud della ragazza, è ora parte degli atti dell’inchiesta a carico di, a processo per omicidio volontario premeditato. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 22enne di Torreglia (Padova) non avrebbe accettato la fine della relazione con la vittima.