Costrette a lasciare casa per colpa dei vicini | la storia di Fiorella e Sabrina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024)ha quasi 90 anni, vive con sua figliada oltre venti anni in un grande appartamento a Monteverde, quartiere di Roma. La loro vita è stata sconvolta da una lite trache è sfociata in atti vandalici e minacce. Non si tratta di uno sfratto per morosità, ma di una vicenda che sembra uscita da un incubo.Leggi anche: Diciottenne aggrappato per 100 km all’intercity Civitanova-Pescara. La follia per una sfida social Tutto è iniziato in modo banale, con una discussione sulle infiltrazioni di acqua nell’appartamento. Da un piccolo battibecco, la situazione perè peggiorata rapidamente. Gomme dell’auto forate, specchietti rotti, una tanica d’olio rovesciata davanti alla porta, insulti scritti con una bomboletta spray.