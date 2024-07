Con Schiaparelli Haute Couture tornano le piume della Fenice

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 9 luglio 2024) La collezionediAutunno/Inverno 2024-2025 inaugura la stagione d’Alta Moda in quel di Parigi e non rinuncia al suo tema principale: lainaugura così l’Alta Moda in quel di Parigi. Le sfilate tanto attese generano nuovamente curiosità nella capitale francese e questa volta ad aprire le danze ci pensa il brand fondato da Elsa. Del resto la nuova collezione sfoggiata in passerella sembra essere un ritorno alle origini, proprio perché trae spunto da una delle sue passioni più forti: impossibile, infatti, ignorare leche conquistano la passerella e avvolgono l’intera collezione.. Crediti: Instagram – VelvetMagNon a caso questa nuova collezioneAutunno/Inverno 2024-2025 è stata prontamente etichettata con La