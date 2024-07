Cina | il viaggio culinario di uno chef italiano a Hainan

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2024) Haikou, 09 lug – (Xinhua) – Dopo aver impastato, spolverato e infornato, in pochi minuti era pronta un’autentica pizza italiana. Questa era la routine quotidiana di Gabriele Pappalardo. Pappalardo, 50 anni, nato in Sicilia e cresciuto a Milano, in Italia, e’ loesecutivo di una catena di ristoranti italiani nella provincia insulare meridionale cinese di. Il suo percorsoe’ iniziato in una piccola trattoria in Italia 28 anni fa. All’epoca, invitato da un amico a dare una mano, ha iniziato a imparare a cure partendo da zero, scoprendo poi che la cugli piaceva molto perche’ lo faceva rilassare. Il suo amore per l’ambito continuo’, portandolo a perseguirlo per tutta la vita. Con la passione per la cue’ andato in molti Paesi diversi, dall’Europa all’America, senza mai cambiare lavoro.