Calderone | Accolte 698mila domande per assegno di inclusione vicini a obiettivi previsti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 9 luglio 2024 “Per quanto riguarda l'di, al 30 di giugno del 2024 erano 698 mila i nuclei familiari che hanno diritto alla corresponsione dell', per un totale di quasi 1,7 milioni di persone. Questo vuol dire che siamo praticamente in linea ea quelli che erano i target annualiper la misura. Misura che come si sa è aperta a quelle condizioni e nuclei familiari che si trovano in una condizione di fragilità”, ha affermato il ministro del Lavoroa margine del girotavolo con le Regioni sulle nuove misure disociale e lavorativa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.