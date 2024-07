Banda dei Rolex in Versilia turista derubato a Vittoria Apuana Colpo da 50mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Forte dei Marmi (Lucca), 9 luglio 2024 – Pochi secondi. E l’ennesimoall’orologio di lusso è compiuto. Un altroè statoin strada deldel valore di circain zona. Ad agire sono stati due uomini poi fuggiti a bordo di uno scooter. L’episodio è avvenuto intorno alle 20.30 di domenica sera. Si tratta dell’ennesimo caso in questa estate di scippo o rapina di orologi di lusso ai turisti che denota una preoccupante impennata in pochi giorni. Giovedì sera nella centralissima via Trento sempre a Forte dei Marmi a finire nel mirino dei malviventi è stato un ucraino di 60 anni a cui è stato strappato un Richard Mille dal valore di 300mila. Un tentativo di rapina a Strettoia, nell’entroterra di Pietrasanta è invece fortunatamente andato a vuoto: qui una coppia è stata avvicinata con la tecnica dell’abbraccio ma l’arrivo di altre persone ha costretto alla fuga i malintenzionati.