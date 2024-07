Attenzione in casa a smart tv router e telecamere di videosorveglianza | i più vulnerabili agli attacchi hacker

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Laè, teoria, il luogo in cui ci sentiamo più sicuri e protetti. Eppure non è proprio così. Lo dicono alcuni risultati del rapporto della società di sicurezza Bitdefender che anzitutto ha evidenziato come “una famiglia in media disponga nella propria abitazione di 21 dispositivi connessi“. Troppi? Forse.tv,per lasono gli oggetti dellaintelligente più. Le reti domestiche – secondo il rapporto – subiscono in media più di 10ogni 24 ore contro i dispositivi presenti in, quando il numero dil’anno scorso era otto. Una famiglia in media dispone nella propria abitazione di 21 dispositivi connessi, tra cui la maggior parte (49%) è costituita da prodotti meno ovvi come per esempio: tapis roulant, lampadine intelligenti e persino gli acquari.