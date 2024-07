Arriva Il Diavolo veste Prada 2 | Miranda Priestly in trattativa per tornare incognita su Hathaway

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) La notizia che molti fan attendevano da anni sembra finalmente realtà: Ilavrà un sequel. A quasi vent’anni dall’uscita del celebre film del 2006, che ha visto Meryl Streep nei panni dell’iconica e spietata, la Disney ha iniziato a lavorare ai preparativi per riportare sul grande schermo le vicende della redazione di Runway. Secondo quanto riferisce Variety, la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna e la produttrice Wendy Finerman, entrambe parte del team originale, sarebbero tornate per lavorare al progetto. E il sequel dovrebbe seguire, ora al tramonto della sua carriera e alle prese con la crisi dell’editoria, in un disperato bisogno della sua ex assistente Emily Charton, interpretata da Emily Blunt, che nel frattempo è diventata una dirigente in un gruppo di lusso.