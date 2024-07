Allarme fake news L’antidoto della Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) La disinformazione e i discorsi di odio prolificano rapidamente grazie agli strumenti digitali. Leche spesso di diffondono a macchia d’olio sui social, ma anche sui media tradizionali, finiscono per alimentare stereotipi negativi e tensioni. Come fare a porre un argine a questo problema? L’Ue ha pensato di fornire strumenti, informazioni e suggerimenti pratici per aiutare a individuare e contrastare le informazioni false o ingannevoli. L’obiettivo è proteggere gli utenti, mettendoli in condizioni di difendersi dalle false notizie, salvaguardando al tempo stesso la libertà di espressione. Sull’European Youth Portal, che come dice il nome stesso è il Portale Europeo per i Giovani, si possono trovare alcuni consigli utili contro le bufale e i contenuti dannosi.