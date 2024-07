Vota Cicalone l’influencer romano annuncia la sua discesa in campo | Ci sto pensando seriamente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) Simone Ruzzi, conosciuto come Simone, è un influencerche negli ultimi tempi sta avendo un successo eccezionale sui social. Tutto merito dei video che, accompagnato da alcuni amici, gira per le strade di Roma, soprattutto nelle fermate della metro, dove è diventato il vero incubo di scippatori e borseggiatori. Per la sinistra e per la Cgil i suoi comportamenti sono razzisti e inaccettabili. Anche se per la stragrande maggioranza dei cittadini il suo impegno anti-scippatori è eroico. E allora lui, sull’onda della fama, staaddirittura a candidarsi in politica.Leggi anche: “Soffoco”. Parenzo “strangolato” in diretta da: gelo in studiola possibilein“A questo punto me lo domando perché la gente mi dice: ma chi caz** sei? Ma che vuoi?”.