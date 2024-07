Un Medico in Famiglia famosissima attrice si è sposata con il suo fidanzato storico | ecco chi è

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 8 luglio 2024) Unadi Uninha sposato il suo! Di chi stiamo parlando? È Valentina Corti ad aver indossato l’abito bianco; nella fiction interpretava Sara Levi e l’abbiamo vista in Unindurante la nona stagione. L’ha sposato ilRiccardo Riane, professione fotografo e videomaker. View this post on Instagram A post shared by Valentina Corti (@valentinacortitheoriginal) La cerimonia è stata celebrata il 6 luglio nella Villa Castellina de Miremont, ovviamente con invitati amici, parenti e colleghi del grande e piccolo schermo. I due hanno deciso di convolare a nozze con rito civile e dopo lo scambio delle promesse, il brindisi e il taglio della torta, l’di Unine suo marito hanno invitato tutti a unirsi a loro in una festa in piscina.