Taranto calcio | il commissario dei Giochi del Mediterraneo segnala Massafra e Francavilla Fontana come possibili soluzioni Affidato il progetto dello stadio del nuoto

(Di lunedì 8 luglio 2024) Massimo Ferrarese,deideldi2026, ha rilasciato un’intervista a Tutto C. Fra le considerazioni espresse il suggerimento per risolvere il problema delche, per lavori allo “Iacovone”, avrà problemi per le partite casalinghe del prossimo campionato di serie C. Secondo Ferrarese duepossono essere rappresentate dagli stadi diche proprio nell’ambito delle opere per ivengono adeguati. Ferrarese non esclude neppure l’impiego“Iacovone” che però dipende da valutazioni di altri. —– Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Una delle opere bandiera ricomprese all’interno del Masterplan dei XXdeldi2026 inizia a prendere forma.