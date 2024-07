Stop al dramma sfidatemi alla convention | Joe Biden all' attacco delle elite

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Joenon arretra e, anzi, rilancia la sua capacità di guidare gli Stati Uniti. Il presidente, in una lettera inviata ai democratici del Congresso, insiste sul fatto che «rifiuta» di farsi da parte e dice che è ora che «finisca» ilinterno al partito che ha lacerato i democratici sul se lui debba o meno rimanere in corsa per la Casa Bianca. «La questione di come andare avanti si discute ormai da oltre una settimana. Ed è ora che finisca», scrivenella lettera di due pagine di oggi, sottolineando che il partito ha «un solo compito», cioè quello di sconfiggere a novembre il candidato presidenziale dei repubblicani Donald Trump e continuando dunque a opporsi fermamente alle richieste di abbandonare la corsa. «Mancano 42 giornidemocratica e 119 alle elezioni politiche», dichiaranella lettera.