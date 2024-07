Sinner batte anche i calciatori 18 milioni di pagine viste in 90 giorni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2024) Jannikè davvero il numero 1 sotto molti aspetti. Il tennista italiano tiene banco non solo sui campi di Wimbledon, msui quotidiani e i social media. A decretarlo, come riporta la Gazzetta dello Sport, è la piattaforma Taboola che ha analizzato i dati sulle visualizzazioni delledi tutti gli editori italiani del proprio network. Considerando un lasso di tempo di 90il tennista italiano ha accumulato 18di, staccando la concorrenza. Dietro di lui altri sportivi molto amati, come Charles Leclerc, secondo, è a quota 3,2. Ci sono poi Alcaraz (2,7), Pogacar (1,3), Tamberi, Berrettini e Donnarumma (1,1), Jacobs (1). Sotto il milione Ronaldo (842mila), Calafiori (757mila), Barella (526mila) e Mbappé (487mila).