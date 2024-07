Oaktree-Inter via libera dall’Antitrust | Non avviare l’istruttoria!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’Antitrust ha deto a favore di, in merito all’acquisizione dell’dello scorso 22 maggio 2024. Non è necessario. NESSUNA ISTRUTTORIA – Il fondo californianolo scorso 22 maggio ha acquisito ufficialmente l’, dopo che la famiglia Zhang (a capo di Suning) non è riuscita a saldare il debito da 395 milioni di euro, imposto nel 2021. Conseguentemente,ha acquisito, in ultima istanza, la proprietà indiretta del 99,6% del capitale sociale dell’e il controllo esclusivo su quest’ultima e le sue controllate. L’AGCOM (l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha ritenuto, che l’operazione in esame non ostacola, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercatiessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.